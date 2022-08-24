В интервью порталу «Украина.ру» военный эксперт Александр Анпилогов попытался спрогнозировать сроки будущего перелома в спецоперации на Донбассе. Он пояснил, что пока ВСУ способны сопротивляться, но потеря украинскими боевиками мотивации видна невооруженным глазом.

Киев бросает в бой неподготовленных новобранцев, разменивает мотивированных опытных боевиков на артиллерийские и авиаудары союзных сил. Военнослужащие все это видят и потому все чаще принимают решение сложить оружие и сдаться.

Участились и случаи дезертирства украинских военных, отказов выполнять приказы командования, которые невозможно выполнить даже теоретически.

Аналитик пояснил, что из за этого перелом на Донбассе может произойти в любой момент – как через несколько дней, так и через пару месяцев. Но в любом случае он неизбежен.