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Соединенные Штаты в настоящий момент поддерживают «одно из самых коррумпированных государств на планете» и просто обязаны прекратить это делать. Такое заявление сделал бывший советник Дональда Трампа Стив Кортес, уточнив, что речь идет об Украине.

В своей публикации в издании Newsweek, перевод которой представил портал «Украина.ру», Кортес назвал президента Зеленского «коррумпированным автократом» и главой государства, неспособным нести ответственность за его будущее. Соединенные Штаты при этом помогают Киеву, отправляя миллиарды долларов, которых у страны нет. То есть, возвращать эти средства придется американским налогоплательщикам.

Кортес напомнил также, что Зеленский ранее изъявлял желание превратить Украину в мост между Европой и Китаем. То есть, он действует на стороне главного противника США, но Вашингтон все-таки его поддерживает.

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