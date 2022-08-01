Бывший американский президент Дональд Трамп нашел способ, как избежать налогов. Журналисты издания Business Insider сообщили о том, что свою первую жену Ивану Трамп политик похоронил прямо на земле, которая арендовалась под поле для гольфа.

По американским законам земля, предназначенная для захоронений, не облагается налогами. Журналисты отмечают, что Дональд Трамп еще в 2012 году хотел обустроить кладбище рядом с клубом для гольфа, который принадлежит ему. На этой земле он хотел построить мавзолей, но позже передумал. Затем он решил оборудовать кладбище на 1 000 могил.

Но и этот план был изменен. Трамп захотел организовать семейное место захоронения. Это частно владение, но в нем можно будет приобрести себе участок.