От экономических ограничений, которые страны Запада ввели в отношении России, страдает не она, а небольшие европейские государства. Об этом заявил бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Сейчас он возглавляет в стране парламентскую оппозицию – сообщает ТАСС.

В своём видеообращении в одной из социальных сетей Фицо отметил, что Словакия уже пострадала от действий антироссийских санкций. В частности, страна на получает нефть из России по южной ветке нефтепровода “Дружба”. Ответственность за это, по мнению экс-премьера Словакии, целиком и полностью лежит на Украине. Она, прикрываясь санкциями, отказывает России в транзите нефти для европейских республик.

Фицо подчеркнул, что санкции не работают так, как это задумывали европейские политики. “Запад совершенно сошёл с ума”, – резюмировал экс-премьер Словакии.

Новые антироссийские санкции страны Запада стали вводить против России после начала специальной военной операции в Донбассе. В числе прочего они коснулись и импорта нефтепродуктов из России. Сейчас их поставка в европейские страны и США ограничена.