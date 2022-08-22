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Новый посол Украины в Берлине должен быть двуличным – сперва дружелюбным и милым, а затем неудобным для немецких властей, заявил покидающий свой пост в Германии дипломат Андрей Мельник. Он не забыл похвалить себя за скандальные заявления о нежелании ФРГ отправлять Киеву оружие, которые во многом и стали причиной его отставки.

Мельник заявил, что если бы он оставался «тихим и вежливым», то дискуссия о недостаточных поставках оружия на Украину могла и не возникнуть. Тут он прав, так как под давлением НАТО Берлин все равно был бы вынужден отправлять Киеву вооружение и дискуссия просто не потребовалась бы вообще.

Экс-посол пожелал преемнику обрести доверие у немцев вежливостью и доброжелательностью, так как граждане ФРГ уже устали от вечных украинских проблем.

«С другой стороны, я думаю, что он (преемник Мельника — прим. Discover24.ru) не может не быть неудобным, остроумным и не бросать вызов инертной немецкой политической элите. [Для него станет] непосильной задачей найти свой путь через берлинские политические джунгли без каких-либо отсрочек», – цитирует бывшего посла издание «Известия».

Мельник также рассказал, что уедет из Германии 14 октября, а 15-го займет новую должность в МИД Украины.

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