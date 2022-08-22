Уже бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью изданию Welt сообщил, что 14 октября покинет страну и отправится на родину, где для него уже подготовлено место в МИД.

Кроме того, он дал рекомендации своему потенциальному преемнику, посоветовал быть «милым, доброжелательным», но при этом неудобным, чтобы за проблемами Германии местные власти не забыли об Украине, передает издание “Известия”.

Также Мельник высказал версию, что его увольнение с поста связано с хвалебными речами в адрес Бандеры, являющегося «иконой» украинских националистов и банальным нацистом для остальной Европы.

В своих предположениях Мельник скорее всего прав, так как уволили его с должности буквально спустя несколько дней после высказывания о Бандере. Впрочем, он неоднократно подвергался критике в немецких СМИ, так как пытался учить всех, начиная с президента и канцлера, как нужно управлять государством.