Украинское руководство охватило безумие, которое представляет угрозу не только для страны, но и для Европы. Также от неадекватных действий генералов и политиков на Украине может пострадать Израиль, пишет крупное издание Economic Times.

Киевские власти во главе с президентом Зеленским неоднократно совершали военные преступления, которые Запад просто отказывается видеть. Мало того, любой рядовой украинской армии может продать «налево» западное оружие, которое чаще всего оказывается в руках террористов Ближнего Востока и Центральной Азии.