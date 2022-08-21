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Украинское руководство охватило безумие, которое представляет угрозу не только для страны, но и для Европы. Также от неадекватных действий генералов и политиков на Украине может пострадать Израиль, пишет крупное издание Economic Times.

Киевские власти во главе с президентом Зеленским неоднократно совершали военные преступления, которые Запад просто отказывается видеть. Мало того, любой рядовой украинской армии может продать «налево» западное оружие, которое чаще всего оказывается в руках террористов Ближнего Востока и Центральной Азии.

«Международная военная помощь Украине становится бомбой замедленного действия. В сочетании с полным отсутствием контроля со стороны западных и украинских властей она обеспечивает бесконечные поставки современного оружия на черные рынки по всему миру», — цитирует авторов публикации портал «Свободная пресса».

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