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ВСУ уже три недели пытаются уничтожить российские зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» и «Бук-М3», применяемые для защиты Херсона и Новой Каховки. Однако американские ракеты AGM-88, предоставленные Киеву Соединенными Штатами, упорно не хотят поражать средства ПВО, пишет портал Avia.Pro.

Одна из ракет по неизвестным причинам ударила по панельному многоэтажному дому, причем именно по ее обломкам удалось узнать, что речь идет о противорадиолокационных американских боезарядах. Еще одна просто рухнула на землю, причем не взорвалась и осталась практически целой.

Ссылаясь на издание EADaily, эксперты рассказали, что в боезаряде, попавшем в дом, вышла из строя головка самонаведения. Именно поэтому боезаряд не разорвался, самоуничтожившись, а просто пробил панельную стену. В случае взрыва здание оказалось бы полностью разрушенным.

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