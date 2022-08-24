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Политолог Дмитрий Дробницкий считает, что решение заседания Совета Безопасности ООН по Запорожской АЭС никак не сможет повлиять на ситуацию. Американцы все равно будут стремиться реализовать свои планы. Они готовы сжечь Украину. Подробности передает издание “Украина.ру“.

Дробницкий отметил: «На деле. Точно так же, как на решение атаковать Ирак на США не повлияло отсутствие резолюции СБ ООН. Это было 20 лет назад, но вот не повлияло».

Эксперт убежден, что Россия приглашает представителей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, так как там есть, что показать. Не исключено, что на этом объекте проводились какие-либо эксперименты, так как долгое время на Украине работали американцы и британцы.

Политолог прокомментировал свое мнение: «Там активно работал Вестингауз. Что он там делал, неизвестно. Судя по состоянию украинских АЭС, модернизации никакой на них не произошло. Значит, они делали что-то другое. Что? Вопросы есть».

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