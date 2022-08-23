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К 29-30 августа может быть обнародован документ, который устанавливает международные гарантии безопасности для Украины. Их страна требует в обмен на нейтральный статус и отказ от вступления в Североатлантический альянс. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Офиса президента Украины Андрея Ермака.

По словам чиновника, он уже видел проект документа, и отметил, что его текст “очень мощный”. Какие именно гарантии безопасности получит Киев, Ермак не уточнил. Ранее представители украинских властей заявляли, что документ затронет военную, финансовую, дипломатическую и другие сферы.

Несмотря на то, что будущий документ на Украине называют главным шагом для обеспечения безопасности страны, президент Владимир Зеленский заявляет, что наилучшей гарантией безопасности станет вступление Украины в НАТО. Однако пока страны Североатлантического блока не рассматривают такую возможность.

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