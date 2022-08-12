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Снаряды ближнего перехвата для ракетно-пушечных комплексов “Панцирь” появятся на вооружении российской армии. Мини-ракета уже разработана. О её характеристиках и области применения рассказал РИА “Новости” первый зампред госкорпорации “Ростех” Владимир Артяков.

Ближняя граница зоны поражения управляемой ракеты составляет всего 500 метров. Благодаря такому расстоянию появились возможности эффективной борьбы с массовыми малоразмерными целями, отметил Артяков. К таким целям относят беспилотные летательные аппараты, реактивные снаряды залпового огня, самолёты, вертолёты и так далее.

Ещё одно преимущество – на одной направляющей “Панциря” можно вместо одной стандартной зенитной ракеты установить пакет из четырёх мини-снарядов для ближнего перехвата. Следовательно, целей можно будет поразить в четыре раза больше.

“Панцири”, в основном, используют для противовоздушной обороны небольших военных и гражданских объектов. Сейчас ракетно-пушечные комплексы эффективно применяют в рамках специальной военной операции в Донбассе.

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