Киев вовлекает ВС РФ в боевые действия в условиях городской застройки, что на первых порах создавало серьезные проблемы. Однако потом российские военные приобрели собственный опыт, а также изучили опыт боев в Сталинграде и сумели переломить ситуацию в свою пользу, рассказал военный историк Юрий Кнутов.

Он пояснил, что ВС РФ грамотно сформировали штурмовые группы, практически повторили тактику, применяемую в боевых действиях под Сталинградом, что позволило получить преимущество даже проигрывая противнику в численности. Также новый подход обеспечил возможность перемалывать мощные укрепления на подступах к городам, которые Украина выстраивала на протяжении 8 лет под чутким руководством американских «учителей».

«Но на подходе к городу, где лесистая местность и высокая трава, НАТО учило Украину строить сильные укрепления. И в плане укреплений наша тактика показала себя хорошо», – пояснил аналитик.

Он также отметил, что ВС РФ воюют «по-суворовски», не числом, а умением. Киев постоянно увеличивает численность войск, однако это никак не влияет на ход спецоперации.