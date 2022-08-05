Ещё одно подтверждение тезиса о том, что санкции в отношении России не работают, опубликовало немецкое издание Die Welt – пишут “Известия”. Надежды Евросоюза на эффективность экономических ограничений обрушает статистика.

Издание напоминает, что при введении санкций, предполагалось, что экономика России испытает серьёзные потрясения, а средств для ведения боевых действий на Украине со временем станет недостаточно. Однако по прошествии нескольких месяцев выясняется, что доходы России от сделок с Германией не падают, а растут. При этом значительная часть военных расходов России как раз покрывается за счёт прибыли от таких сделок.

Die Welt уточняет, что ЕС уже ввёл эмбарго на уголь, золото, сталь, а также другое сырьё и товары из России. Однако при этом в цене вырос газ, что и нивелировало для российской стороны последствия от введённых ограничений. По данным статистики, только в июне ФРГ заплатила России 3,5 миллиарда евро за “голубое топливо”. Стоимость газа при этом по сравнению с прошлым годом поднялась уже на 40%.