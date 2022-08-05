читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ещё одно подтверждение тезиса о том, что санкции в отношении России не работают, опубликовало немецкое издание Die Welt – пишут “Известия”. Надежды Евросоюза на эффективность экономических ограничений обрушает статистика.

Издание напоминает, что при введении санкций, предполагалось, что экономика России испытает серьёзные потрясения, а средств для ведения боевых действий на Украине со временем станет недостаточно. Однако по прошествии нескольких месяцев выясняется, что доходы России от сделок с Германией не падают, а растут. При этом значительная часть военных расходов России как раз покрывается за счёт прибыли от таких сделок.

Die Welt уточняет, что ЕС уже ввёл эмбарго на уголь, золото, сталь, а также другое сырьё и товары из России. Однако при этом в цене вырос газ, что и нивелировало для российской стороны последствия от введённых ограничений. По данным статистики, только в июне ФРГ заплатила России 3,5 миллиарда евро за “голубое топливо”. Стоимость газа при этом по сравнению с прошлым годом поднялась уже на 40%.

Вам может понравиться

РВ: Киев и лично Арестович готовят Украину к разгрому ВСУ под Донецком

Советник главы ОП Украины Алексей Арестович рассказал вечером в среду, что ВСУ вынуждены отступить из населенного пункта Пески. Мало того, столь незавидная судьба ожидает их и в Марьинке, передает “Русская

Кедми: Успешная атака ВС РФ “в лоб” на Пески застала Генштаб ВСУ врасплох

Украинский Генштаб настолько уверовал в надежность выстраиваемой в течение 8 лет обороны Авдеевского направления, что увел оттуда часть войск с артиллерийскими подразделениями. В этот момент российские ВС провели лобовой штурм

Пленный украинский солдат заявил, что его не готовили к отправке на передовую

Киев не особо заморачивается с подготовкой мобилизованных воинов, рассказал один из бойцов Денис Яслышин. Он сообщил, что попал на передовую, имея «белый билет», не позволяющий служить вообще по состоянию здоровья.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |