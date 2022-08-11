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Украина представляет собой полигон для испытаний западного оружия. США начали накачку ВСУ с «Джавелинов» и постепенно добавляли новые боевые системы, многие из которых нуждаются в тестировании в условиях реального боя, заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

«Сначала это были «Джавелины», потом это были NLAW, теперь это «Хаймарсы», завтра еще что-то будет – и все это будут рекламировать в мировых СМИ для того, чтобы американская военная промышленность могла продавать свои виды вооружения», – подчеркнул экс-парламентарий.

Он напомнил, что отправляя на Украину новое вооружение, США и НАТО заявляли, что они-то уж точно изменят ход спецоперации в пользу Украины. Однако до сих пор ни одна из хваленых боевых систем Запада не смогла ничего изменить. Единственная задача, которая ставится перед Киевом – это пиар оружия США и НАТО, чтобы обеспечить повышение уровня его продаж.

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