Немецкое общество столкнулось с серьезным вызовом в лице большого количества украинских беженцев. Германия не смогла еще оправиться от миграционного кризиса 2015 года, а уже столкнулась с новым. Об этом заявил депутат бундестага Евгений Шмидт. Подробности передает РИА “Новости”.

Немецкие СМИ активно пропагандируют необходимость помощи гражданам Украины. Но сами немцы уже стали уставать. На них давят высокие цены и неопределенность с предстоящей зимой. Шмидт отметил, что правительство Олафа Шольца, “делая громкие популистские заявления в поддержку Украины, не позаботилось о практической реализации взятых на себя обязательств”.

Депутат отметил, что с момента начала спецоперации на территорию Германии прибыли около миллиона украинских граждан. А все расходы на их содержание ложатся на местные бюджеты. Проблема возникла в расселении, не хватает общежитий для беженцев. Кроме того, ситуация обострится с 1 сентября, когда украинские дети пойдут в немецкие школы. Из-за этого начнет трещать по швам школьная система ФРГ.