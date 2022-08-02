Военные ДНР обратились к военнослужащим украинской армии на частотах ВСУ с предложением добровольно сложить оружие в Авдеевке. Пост об этом опубликовал замминистра информации республики ДНР Даниил Безсонов.

Донецким спецслужбам удалось определить волну, на которой происходит обмен подразделений ВСУ. Бессонов отметил в своей публикации: «Наши военные спецы организовали радиовещание на частотах FM в районе Авдеевки c призывом к украинским воякам прекратить бессмысленное сопротивление и сохранить себе жизнь, сложив оружие.

Думаю, это последний шанс для украинских вояк. Скоро к ним прилетят ракеты и кто не сдался заранее — сдохнет».

Сейчас российские военные находятся недалеко от границ с Авдеевкой. Бойцам Народной милиции ДНР удалось закрепиться на рубежах. ВС РФ продолжает движение в направлении Марьинки. Солдаты ВСУ массово оставляют свои позиции, отступая в Константиновку и Краматорск.