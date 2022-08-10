Военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал «британский план» нанесения удара по Крымскому мосту ракетами «Томагавк». Он напомнил, что для этой цели планируется использовать торговое судно, которое по возвращению из рейса с зерном сделает крюк в акватории Черного моря и выпустит по сооружению несколько ракет.

По словам аналитика, данный план однозначно не поможет Киеву разрушить Крымский мост. Это прочное сооружение, которое возводилось на века и навредить ему одной-двумя ракетами не получится. Тем не менее, Киев вполне может попытаться реализовать «британский план», чтобы поднять боевой дух ВСУ и граждан страны громогласными заявлениями о новой «перемоге».

Дандыкин также заметил, что США и НАТО даже Киеву карт-бланш на атаку Крымского моста, поэтому сейчас от него можно ожидать чего угодно. Если бы в распоряжении ВСУ в настоящий момент были ракеты для РСЗО HIMARS с дальностью поражения целей в 300 км, они бы давно атаковали сооружение, чтобы раздуть удар по нему в СМИ и прорекламировать себя перед Западом.