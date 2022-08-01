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Под воздействием коронавирусной инфекции иммунная система человека подвергается необратимым изменениям. Фактически можно говорить о преждевременном старении защитных систем организма, уверена иммунолог из Университета Макмастера Дон Боудиш.

Она пояснила, что одну из главных ролей в иммунной системе исполняют Т-клетки, которые участвуют в выработке антител и выполняют функции «чистильщика», удаляя зараженные участки. Вирус SARS-CoV-2 наносит по ним мощный удар, который и провоцирует преждевременное старение. Но уже при повторном заражении коронавирусом.

Кроме того, именно из-за поражения Т-клеток многие пациенты после выздоровления от Covid-19 гораздо хуже переносят обычный грипп или иные инфекционные заболевания. Также у переболевших коронавирусом могут стремительно развиваться аутоимунные недуги и сахарных диабет. Связано это с нарушениями работы иммунитета, поясняют ученые.

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