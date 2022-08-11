О новом летательном аппарате из России недалеко от Аляски, который обнаружило Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), заявил телеканал CNN. На днях уже появлялась информация о том, что рядом с полуостровом фиксировали появление двух российских летательных аппаратов. Об этом сообщает РИА “Новости”

Какое именно воздушное судно удалось обнаружить, не уточняется. Говорится лишь, что самолёт не пересекал воздушных границ США и Канады (NORAD объединяет системы обороны двух стран) – летательный аппарат был только в зоне идентификации средств ПВО. При этом дата события тоже указывается расплывчатой – сообщается, что самолёт находился недалеко от Аляски в промежутке между 8 и 10 августа.

Официальных сообщений с российской стороны по поводу летательных аппаратов недалеко от полуострова Аляска не поступало.