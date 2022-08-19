Подготовкой военнослужащих ВСУ занимаются в том числе и частные военные компании (ЧВК). Основатель и руководитель одной из них – ЧВК “Моцарт” – полковник морской пехоты США в отставке Энди Милберн рассказал как проходят тренировки. Интервью с ним публикует газета Le Monde – пишет “Лента.ру”.

Милберн сообщил, что подготовкой бойцов ВСУ специалисты из его компании занимаются уже несколько месяцев. За это время обучение прошли 2,5 тысячи украинских солдат.

Со слов главы ЧВК, с военнослужащими украинской армии проводят занятия по владению оружием и обучают тактике ведения боя. Весь курс длится 10 дней. Берут на тренировки только тех, кто уже побывал передовой. А сами занятия проводят недалеко от линии соприкосновения в Донбассе.

Милберн добавил, что основной миссией ЧВК “Моцарт” на Украине является как раз подготовка военных, а не участие в боевых действиях. Его инструкторы “проделают ту работу, которую не в состоянии проделать Вашингтон”, – отметил глава частной военной компании.