Читатели финского издания Iltalehti призвали главу Минобороны Эстонии Ханно Певкура вернуться в реальность и забыть о превращении Балтики во «внутреннее море НАТО». Один из комментаторов даже назвал данную идею «бессмысленной и глупой чепухой».

Также некоторые пользователи Сети назвали заявления Певкура чрезмерно амбициозными для министра обороны страны, не имеющей собственной армии.

«В Эстонии нет традиции самостоятельной ответственности за собственную безопасность и оборону. Легко говорить не по делу либо в группе превзойти собственные или групповые возможности», написал один из комментаторов.

Другой отметил, что Таллинн слишком много на себя берет, надеясь не на свои силы, а на Финляндию и весь Альянс.

«Мне просто интересно, какие ракеты использует, например, Финляндия? Насколько я знаю, в её истребителях есть несколько забавных орудий. Только ими через Финский залив даже не постреляешь. Эстония и Финляндия слишком сильно верят в статью НАТО о взаимовыручке. Ее даже не проверяли в реальных условиях. Так что давайте забудем обо всём этом», написал он.

Напомним, что Певкур не только вознамерился сделать из Балтики внутренний водоем Альянса, но еще и полностью закрыть ее для ВМФ России.