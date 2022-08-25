Немецкий канцлер Олаф Шольц насмешил немцев своим участием в осмотре зенитной самоходной установки «Гепард». Глава правительства с трудом взобрался на комплекс, используя стремянку, но обратно сумел все же спуститься без помощи лестницы.

Немецкие читатели издания Die Welt бурно прокомментировали этот «подвиг» канцлера.

«Ух ты, канцлер, который может двигаться, а не просто самодовольно усмехаться?», – написал один из комментаторов.

Другие признались, что им стыдно за главу государства.

Кроме того, некоторые читатели указали Шольцу, что пора бы прекращать прислуживать Соединенным Штатам.

«Вместо того, чтобы организовать переговоры между Украиной и Россией, канцлер хочет войны. Господин канцлер, мы знаем, откуда вы получаете приказы. Но США наплевать на интересы Германии, они защищают свои собственные имперские амбиции», – высказала свое мнение Odarka Kovpak.

Также один из читателей пошутил, что Шольц взял стремянку в взобрался на «Гепард», чтобы поискать турбины для газопровода «Северный поток».