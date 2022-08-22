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Европа отлично видит, какими методами воюет Украина. Жители континента, как и власти многих государств, пытаются самоустраниться от помощи Киеву так как не хотят, чтобы их оружие использовалось для уничтожения гражданского населения.

Видят все это и Соединенные Штаты. Все больше американцев требуют прекратить помогать Киеву, но президент Джо Байден продолжает зачитывать все новые указы с перечнями оружия для украинских террористов.

Издание «Свободная пресса» пишет, что уже спустя год НАТО и Европа приравняют украинского лидера к Абу Бакра аль-Багдади или Усаме бен Ладену за террористические методы. Уже сейчас им совершенно не нравится то, что происходит на Украине и волна возмущения будет только расти.

«Многочисленные теракты, которые украинские военные устраивали на территории России, не нашли отражения в докладах о военных преступлениях Киева. Тем более, что «Смерчи», «Точка-У» и другое тяжелое вооружение, которое используют украинцы для атак на российскую территорию, запрещены Женевской конвенцией для применения против мирных сел», – отмечают авторы публикации.

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