Европа отлично видит, какими методами воюет Украина. Жители континента, как и власти многих государств, пытаются самоустраниться от помощи Киеву так как не хотят, чтобы их оружие использовалось для уничтожения гражданского населения.

Видят все это и Соединенные Штаты. Все больше американцев требуют прекратить помогать Киеву, но президент Джо Байден продолжает зачитывать все новые указы с перечнями оружия для украинских террористов.

Издание «Свободная пресса» пишет, что уже спустя год НАТО и Европа приравняют украинского лидера к Абу Бакра аль-Багдади или Усаме бен Ладену за террористические методы. Уже сейчас им совершенно не нравится то, что происходит на Украине и волна возмущения будет только расти.