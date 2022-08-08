Россиянам рассказали о новой денежной выплате, которая начнет поступать на карты Мир уже с 10 августа. Право на получение средств в размере до 20 000 рублей имеют те граждане, которые выполнили условие программы. Подробности передает издание PRIMPRESS.

Поступление суммы могут ожидать те, что приобретал речной круиз на теплоходе для себя или своих родственников. При этом оплата вносилась с карты Мир. Чтобы стать участником программы, нужно приобрести тур через компанию «Волга Лайн». Путешествие должно быть совершено на одном из трех теплоходов этой компании. Отправиться в поездку можно до 30 сентября.

Как только поезда будет оплачена картой Мир, на нее вернется до 20% от стоимости круиза. Максимальная сумма выплаты составляет 20 000 рублей. Деньги зачисляются на карту в течение трех дней после покупки тура.