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Ученые израильского Института Вейцмана сумели создать искусственные эмбрионы с применением стволовых клеток мышей. Издание Cell пишет, что эксперимент удался только для 0,5 процента используемых клеток.

Сперва они превратились в бесформенные сгустки, а затем – в эмбрионоподобные структуры с нормально работающим сердцем, зачатками мозга и пищеварительной системой.

Чтобы запустить программу развития плаценты и ряда внутренних органов будущих эмбрионов, ученые использовали для обработки нескольких стволовых клеток специальные химические реактивы.

Получившиеся в результате эксперимента искусственные эмбрионы примерно на 95% совпали с настоящими структурами мышей.

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