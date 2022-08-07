Телеканал CBS News рассказал, что до боевиков ВСУ на передовой доходит не более 30 процентов поставляемого западными странами оружия. В документальном фильме «Вооружение Украины» журналисты и эксперты отметили риск попадания боевых систем «не в те руки», а также появления новых очагов нестабильности на планете.

Так ветеран американского Корпуса морской пехоты Энди Милбурн, который руководит группой подготовки украинских военнослужащих под названием «Моцарт», рассказал, что дроны-камикадзе Switchblade, предназначенные для уничтожения живой силы и техники, бронежилеты образца армии США и многое другое точно не доходит до передовой. При этом проконтролировать процесс распределения оружия практически невозможно, попадая на Украину, оно просто проваливается в «черную дыру».

Джонас Охман, который возглавляет организацию волонтеров «Синее и желтое», также уверен, что на фронт попадает не более трети всего отправляемого на Украину вооружения. Препятствия поставкам создают также коррупция, игры Киева в политику, не имеющие ничего общего с боевыми действиями, бюрократия.

При этом страны, поставляющие оружие на Украину, не хотят создавать специальные механизмы контроля распределения военной помощи. Поэтому нельзя исключать, что большая ее часть может попадать к террористическим организациям на Ближнем Востоке и в других регионах планеты.