Все прогнозы, которые французские военные и эксперты делали перед началом спецоперации ВС РФ на Украине, оказались несостоятельными. Российская армия сумела достичь стратегического превосходства, что ожидалось, однако и украинские войска оказались не такими слабыми и сумели хорошо себя зарекомендовать, пишет издание Causeur.

Автор публикации Мерьядек Рафрей отметил, что ВСУ действительно нарушают законы и правила войны, размещая огневые точки, технику и вооружение в жилых кварталах, используя мирное население в качестве живого щита. Однако у Киева просто нет другого выхода. Численность армии составляла на момент начала спецоперации около 240 тысяч военнослужащих, однако большинство из них не были должным образом подготовлены к реальным боевым действиям.

Украинская армия применяет давно опробованную на Донбассе тактику «децентрализованной обороны». Это лишает ее способности к маневрированию и именно поэтому ВСУ первым делом ищут привязку и укрепрайонам или просто к жилым кварталам.

Несмотря на это, а также на довольно умелое использование западных разведданных и западного же вооружения, Киев проигрывает. Российская армия, от которой в спецоперации задействована лишь малая часть, подготовлена гораздо лучше, поэтому она продолжает давление и уверенно закрепляется на все новых рубежах. На Украине же все чаще раздаются панические заявления о колоссальных потерях, которые постепенно начинают перебивать высказывания пропагандистов о скорой «победе».