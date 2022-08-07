читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Все прогнозы, которые французские военные и эксперты делали перед началом спецоперации ВС РФ на Украине, оказались несостоятельными. Российская армия сумела достичь стратегического превосходства, что ожидалось, однако и украинские войска оказались не такими слабыми и сумели хорошо себя зарекомендовать, пишет издание Causeur.

Автор публикации Мерьядек Рафрей отметил, что ВСУ действительно нарушают законы и правила войны, размещая огневые точки, технику и вооружение в жилых кварталах, используя мирное население в качестве живого щита. Однако у Киева просто нет другого выхода. Численность армии составляла на момент начала спецоперации около 240 тысяч военнослужащих, однако большинство из них не были должным образом подготовлены к реальным боевым действиям.

Украинская армия применяет давно опробованную на Донбассе тактику «децентрализованной обороны». Это лишает ее способности к маневрированию и именно поэтому ВСУ первым делом ищут привязку и укрепрайонам или просто к жилым кварталам.

Несмотря на это, а также на довольно умелое использование западных разведданных и западного же вооружения, Киев проигрывает. Российская армия, от которой в спецоперации задействована лишь малая часть, подготовлена гораздо лучше, поэтому она продолжает давление и уверенно закрепляется на все новых рубежах. На Украине же все чаще раздаются панические заявления о колоссальных потерях, которые постепенно начинают перебивать высказывания пропагандистов о скорой «победе».

Вам может понравиться

РВ: Когда Польша решится ввести свои войска на Украину

С первых дней спецоперации ВС РФ Польша планирует вводить на Украину свои якобы миротворческие силы. Портал «Русская весна» отмечает, что Варшава обязательно отправит войска в западные регионы соседней страны, которые

ВС РФ ракетными ударами атаковали военные цели в Артемовске

Мощные ракетные удары уничтожили сразу несколько объектов военной инфраструктуры ВСУ в Артемовске (после «декоммунизации» – Бахмут). Рано утром 6 августа ВС РФ атаковали город, который в настоящий момент является одной

Командир отряда СДД Фомченков рассказал об отношении ВСУ к мобилизованным резервистам

Армия Украины относится к мобилизованным военнослужащим как к пушечному мясу и при этом бережет кадровых боевиков, рассказал командир отряда «Барс-13» Союза добровольцев Донбасса Сергей Фомченков. Он отметил, что кадровые военные
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 10 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 15 °C | Подольск: погода, 19 мая – переменная облачность, до 13 °C | Армавир: погода, 19 мая – пасмурно, до 11 °C |