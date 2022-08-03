Экс-канцлер Германии Герхард Шредер на прошлой неделе посетил Москву, чтобы провести переговоры по урегулированию украинского кризиса. В своем интервью телеканалу RTL/ntv он рассказал подробности своей встречи, а также ответил на критику за поддержку контактов с Россией и Путиным. Подробности передает издание News.ru.

По словам Шредера, ситуацию на Украине можно и нужно решать путем проведения переговоров. Но страны Запада препятствуют налаживанию контактов.

Герхард Шредер заявил: “Я не хочу отнимать работу по посредничеству у кого-либо в правительстве. Но почему я должен прекращать переговоры, которые возможны с юридической точки зрения и не грозят неприятностями мне и моей семье? Хорошая новость в том, что Кремль хочет урегулирования путем переговоров. В конце концов, уже был переговорный подход в кризисе между Украиной и Россией, например в Стамбуле в марте”.

Кроме того, Шредер высоко оценил решение Ангелы Меркель, которое она приняла в 2008 году. Речь идет об отказе в ускорении процесса принятия Украины в состав НАТО. Также бывший канцлер затронул тему своих отношений с Россией. В последнее время его очень часто стали обвинять в тесных связях с Москвой и поддержке Путина.

Шредер отметил: “Действительно ли личное дистанцирование от Владимира Путина принесет кому-то пользу? Я принял определенные решения, и я их поддерживаю. И дал понять: возможно, я снова смогу быть полезным. Так почему я должен за это извиняться?”.