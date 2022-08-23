Бывший инженер Apple Сяолан Чжан признался в том, что он виновен в краже засекреченной документации, которые связаны с созданием автомобиля Apple Car. Об этом сообщило издание 9to5Mac.

Сяолан Чжан принимал участие в разработке печатных плат для проекта автопилота от Apple. Эту информацию о разработках купертиновцев он планировал передать китайской компании. Но инженер был пойман во время попытки вывезти из лаборатории прототипы печатных плат и схемы по созданию.

Чжана приговорили к десяти лет тюремного заключения. Ему выписали штраф в размере $250 тыс. в качестве компенсации убытков компании Apple.

Сейчас ведется похожее расследование в отношении китайца Цзичжон Ченя. Он также планировал похитить секреты компании, чтобы отправить в КНР.