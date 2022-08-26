Макрон первым поставил диагноз «смерти мозга НАТО», однако сейчас пресмыкается перед Альянсом и выполняет все его ценные указания, Именно поэтому президент РФ не верит больше ни единому его слову, уверен французский журналист Николя Готье.

В своей публикации в издании Boulevard Voltaire он написал, что президент Франции имел все шансы стать посредником между Москвой и Киевом и добиться прекращения огня. Однако оказалось, что уровень Эммануэля Макрона не так высок, как казалось после его заявлений о «смерти мозга НАТО».

Автор также отметил, что многие французы довольны действиями президента, так как он все еще контактирует с российским лидером. Однако это совершенно ничего не означает, так как Владимир Путин уже не станет прислушиваться к вышедшему из доверия политику. Который, при этом, еще и отправляет оружие на Украину, чтобы по указке США затягивать конфликт.