читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Макрон первым поставил диагноз «смерти мозга НАТО», однако сейчас пресмыкается перед Альянсом и выполняет все его ценные указания, Именно поэтому президент РФ не верит больше ни единому его слову, уверен французский журналист Николя Готье.

В своей публикации в издании Boulevard Voltaire он написал, что президент Франции имел все шансы стать посредником между Москвой и Киевом и добиться прекращения огня. Однако оказалось, что уровень Эммануэля Макрона не так высок, как казалось после его заявлений о «смерти мозга НАТО».

Автор также отметил, что многие французы довольны действиями президента, так как он все еще контактирует с российским лидером. Однако это совершенно ничего не означает, так как Владимир Путин уже не станет прислушиваться к вышедшему из доверия политику. Который, при этом, еще и отправляет оружие на Украину, чтобы по указке США затягивать конфликт.

Вам может понравиться

Le Figaro: Должна ли Франция и дальше поддерживать Украину, как обещает Макрон

Читатели французского издания Le Figaro бурно прокомментировали заявление президента Эммануэля Макрона о готовности продолжать накачивать Украину оружием. Многие пользователи Сети уверены, что простые французы больше не хотят поддерживать Киев. Это

Foreign Affairs переврала слова Путина об украинцах и раскрыла истинную сущность НАТО

Американское издание Foreign Affairs написало, что президент РФ Владимир Путин в своем выступлении перед главами фракций Госдумы 7 июля пообещал «воевать с народом Украины до конца». Однако публикация является полностью

В Пентагоне подозревают Украину в продаже западного оружия на черном рынке

Пентагон, который совсем еще недавно не ставил под сомнение честность Киева в плане поставок оружия, намеревается затеять проверку. Генеральный инспектор американского Минобороны уже находится «в состоянии повышенной готовности», рассказало американское
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 августа – пасмурно, до 20 °C | город Мытищи: погода, 26 августа – облачно с прояснениями, до 30 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 августа – переменная облачность, до 19 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 августа – небольшой дождь, до 20 °C | Королев: погода, 26 августа – пасмурно, до 31 °C | Подольск: погода, 26 августа – ясно, до 30 °C | Армавир: погода, 26 августа – облачно с прояснениями, до 32 °C |