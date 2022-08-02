Несколько лет назал Германия считалась самой привлекательной для мигрантов страной в мире, но тенденции меняются. Об этом заявил польский журналист Матеуш Мадейский в своей статье для издания Business Insider.

В последнее время наблюдается резкое падение показателей прироста мигрантов. В 2015 году в ФРГ прибыло 1,1 млн мигрантов. Но уже в 2016 году этот показатель составил всего 640 000 человек. Следующие два года в страну приезжали только по 400 000 человек. В 2020 году в Германию прибыли только 200 000 мигрантов. При этом в стране иностранцев ждут много свободных вакансий.

Автор публикации отмечает, что такая тенденция очень скоро негативно отразиться на состоянии экономики Германии. Уже в ближайшее время в ФРГ некому будет работать.