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Немецкие военные подразделения будут проводить учения, на которых в качестве мишеней планируется использовать макеты российских танков. Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что это не что иное, как подготовка ФРГ к войне с Россией.

Роботизированные мишени в виде российских боевых машин для бундесвера разработала компания из Австралии GaardTech. Она создала макеты танков Т-72, Т-90, Т-80 и Т-14 «Армата», а также БТР-70 и БТР-90, БМД-4, БМП-3 и БРДМ-1.

Разработки австралийских инженеров будут имитировать настоящие боевые машины, что позволит максимально реалистично моделировать танковые сражения. Кроме того, они позволят бундесверу проводить испытания своей техники и противотанковых ракетных комплексов, отмечают представители компании-производителя.

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