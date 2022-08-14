Болгарский военный эксперт Бойко Николов в своей публикации в издании Bulgarian Military рассказал о «необычном внешнем виде» российских танков Т-90М «Прорыв». Удивили его сварные сетки, которые «возвышаются над башнями» боевых машин.

Эксперт, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», отметил, что в настоящий момент эффективность подобной системы защиты оценивается по разному. Предназначена она, скорее всего, для максимального снижения урона при атаке на боевую машину противотанкового комплекса Javelin либо его аналога.

Кроме того, сварная сетка должна обеспечивать защиту от дронов-камикадзе, запускаемых противником. Николов заявляет, что подобная достаточно примитивная на вид система может и не удержит ракету от «Джавелина». Однако она существенно замедлит ее и в подавляющем большинстве случаев спасет экипаж танка от гибели.

Надо отметить, что сварные сетки на танках Т-72 и Т-80 широко обсуждались еще в прошлом году. Сейчас они устанавливаются и на Т-90, поэтому ничего необычного в них нет.