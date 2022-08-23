читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

За последней атакой украинского беспилотника на Севастополь внимательно наблюдал самолет радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint. Об этом сообщил портал Avia.Pro, эксперты которого внимательно проанализировали данные мониторинговых ресурсов ADS-B Exchange и Flightradar24.

Согласно их информации, самолет около 17:55 по Московскому времени подлетел на расстояние 100 километров к воздушному пространству Крыма. Еще через 20 минут, по словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, сработала противовоздушная оборона в районе Верхнесадового.

Что делал британский самолет в 115 километрах от Севастополя? Вариантов ответа всего два. Первый – это разведка, призванная оценить скорость реакции ПВО РФ и установить местонахождение комплексов. Второй – управление беспилотником.

Эксперты напоминают, что в 2018 году было совершено подобное нападение БПЛА на одну из сирийских баз. Тогда дроном управлял американский самолет Boeing P-8A Poseidon. Не исключено, что сейчас ситуация повторилась на территории Крымского полуострова.

Вам может понравиться

Сивков разъяснил, когда ВС РФ полностью освободят Донбасс при текущих темпах спецоперации

Текущие темпы проведения специальной военной операции на Донбассе вполне достаточны, если брать во внимание особенности поставленных перед ВС РФ боевых задач. Они должны не только освободить регион, но еще и

Австрийские ученые хотят возродить сумчатого волка

Австрийские ученые планируют совершить уникальное открытие. Они хотят возродить сумчатого волка, последняя особь которого умерла еще в 1936 году. Несмотря на это ученые хотят вернуть его в дикую природу Австралии.

RusVesna: США и НАТО продолжают снабжать оружием группировку ВС РФ “Отважные”

Соединенные Штаты и НАТО продолжают вооружать группировку ВС РФ «Отважные» через украинских «посредников». Бегущие с поля боя националисты первым делом бросают на позициях именно оружие, среди которого очень много западных
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 августа – облачно с прояснениями, до 18 °C | город Мытищи: погода, 23 августа – пасмурно, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 августа – облачно с прояснениями, до 21 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 августа – небольшой дождь, до 19 °C | Королев: погода, 23 августа – ясно, до 22 °C | Подольск: погода, 23 августа – переменная облачность, до 19 °C | Армавир: погода, 23 августа – ясно, до 20 °C |