За последней атакой украинского беспилотника на Севастополь внимательно наблюдал самолет радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании Boeing RC-135W Rivet Joint. Об этом сообщил портал Avia.Pro, эксперты которого внимательно проанализировали данные мониторинговых ресурсов ADS-B Exchange и Flightradar24.

Согласно их информации, самолет около 17:55 по Московскому времени подлетел на расстояние 100 километров к воздушному пространству Крыма. Еще через 20 минут, по словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, сработала противовоздушная оборона в районе Верхнесадового.

Что делал британский самолет в 115 километрах от Севастополя? Вариантов ответа всего два. Первый – это разведка, призванная оценить скорость реакции ПВО РФ и установить местонахождение комплексов. Второй – управление беспилотником.

Эксперты напоминают, что в 2018 году было совершено подобное нападение БПЛА на одну из сирийских баз. Тогда дроном управлял американский самолет Boeing P-8A Poseidon. Не исключено, что сейчас ситуация повторилась на территории Крымского полуострова.