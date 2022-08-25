Стратегические беспилотники и разведывательные самолеты Североатлантического альянса, которые осуществляют наблюдение за ситуацией в Крыму можно разглядеть даже невооруженным глазом. Такая возможность имеется у жителей Ялты, пишет портал Avia.Pro.

Ссылаясь на сообщения очевидцев, а также на данные мониторинговых сервисов, эксперты пояснили, что американский БПЛА RQ-4A Global Hawk и британский самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint 24 августа совершали маневры примерно в 100 километрах от Крыма. С такой дистанции в безоблачную погоду вполне можно разглядеть воздушную машину.

Беспилотный аппарат практически беспрерывно находится у полуострова и наблюдает практически за всей его территорией. RC-135W, являясь самолетом радиоэлектронной разведки, следит за отдельными объектами, защищенными средствами противовоздушной обороны. В том числе, и за Крымским мостом.

Отмечается, что подобные полеты на фоне предоставления Киеву разведывательной информации и попыток ВСУ атаковать объекты в Крыму с использованием БПЛА представляют серьезную угрозу и вполне могут расцениваться как вмешательство в конфликт.