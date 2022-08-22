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Все военнослужащие Великобритании, включая офицеров и рядовых солдат, должны предупредить своих родных о возможной отправке на войну с Россией. Статья на эту тему появилась в военном британском журнале Soldier. Автором публикации является уоррент-офицер Пол Карни. Подробности передает РИА “Новости”.

Офицер призывает всех военнослужащих обсудить с членами семьи свою вероятность уйти на войну для противостояния России. Кроме того, он порекомендовал британским военнослужащим позаботиться о списке номеров, в котором будут все социальные службы, а также номер священников.

Но власти Британии возможность военных действий с Россией отрицают. Они говорят о том, что НАТО помогает Украине только для того, чтобы она могла обороняться. Сейчас не идет речи о прямом военном конфликте с Россией.

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