Великобритания анонсировала передачу Киеву подводных беспилотных аппаратов, которые якобы предназначены для разминирования акватории Черного моря. Эксперты портала Avia.Pro высказывают опасения, что ВСУ станут задействовать эти дроны для разведывательных миссий у берегов Крымского полуострова, а также для нанесения ударов.

По мнению аналитиков, ВСУ вполне могут разминировать акваторию без применения британских подводных беспилотников. Тем более, что мины, которые сейчас дрейфуют в Черном море, ставила сама Украина. Дроны же представляют серьезную опасность именно для Крыма.

Во-первых, они оснащены видеокамерой, которая обеспечивает возможность проводить разведку. Во-вторых, несмотря на свое предназначение, беспилотники все же способны нести полезную нагрузку. Это означает, что они вполне могут быть задействованы для ударных целей.