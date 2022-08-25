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Запад стал самым слабым звеном в ситуации на Украине. Такое мнение высказал обозреватель британского журнала The Spectator Марк Галеотти.

По мнению журналиста, конфликт на Украине стал причиной развития политико-экономической войны между Западом и Россией. Эксперт отметил: «Поскольку счета за топливо стремительно растут, а бюджеты испытывают давление, вопрос не в том, перестанет ли Запад поддерживать Украину, а в том, сколько боли его политики и общественность готовы принять от ее имени».

Марк Галеотти уверен, что как только Запад перестанет отправлять на Украину оружие, Киев ждет поражение. США и НАТО являются во всей этой ситуации самыми слабыми игроками. Они ведут провальную политику в отношении Москвы. Автор публикации добавил: «Санкции никогда не заставят Путина изменить свое мнение, они только повлияют на его расчеты и возможно ослабят армию. В этом случае дополнительные ограничения не сработают. Вопрос в том, как долго Запад может проявлять стратегическое терпение и готов ли заплатить цену экономической войны».

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