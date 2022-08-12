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Никто из находящихся в Новофёдоровке людей не видел подлета ракеты, однако западные СМИ и Киев уверенно утверждают, что взрывы на аэродроме – это дело рук ВСУ. Британское издание The Guardian даже называет инцидент «большой информационной победой» Украины.

Напомним, что согласно официальной версии Минобороны РФ, причиной взрывов стала детонация боеприпасов на одном из складов. Однако западные и украинские СМИ с этим не согласны. Они утверждают, что речь идет о ракетной атаке или, как минимум, успешных действиях украинских диверсантов, которые якобы находятся на территории Крымского полуострова и России в огромных количествах.

Портал «Военное обозрение» отмечает заявления журналистов The Guardian о том, что взрывы происходили на глазах большого количества отдыхающих, поэтому Крым якобы сейчас является не лучшим местом для отдыха. Это доказывает лишь, что как для Киева, так и для Запада жизни мирных людей не значат абсолютно ничего. Причем совершенно неважно, украинцы это или россияне.

Также британские журналисты выдали несколько версий взрывов. Они предположили, что Киев мог отправить беспилотный аппарат для удара по аэродрому либо задействовать ракеты комплекса «Нептун».

Российские эксперты заметили, что подобные версии стали возможны, так как Минобороны РФ слишком долго реагирует на взрывы в Новофёдоровке и не может четко сформулировать причины произошедшего. Именно этим пользуются западные и украинские СМИ, выдумывающие собственные предположения буквально на ходу.

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