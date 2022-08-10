Разведка Великобритании представила очередной доклад о ходе военных действий на территории Украины. Министерство обороны Британии сообщило, что Россия уже собрала новое крупное формирование войск, которое будет отправлено на Украину для участие в боевых действиях. Подробности передает издание “Свободная Пресса“.

В сообщении ведомства отмечено, что новое крупное сухопутное формирование будет 3-им армейским корпусом. Обычно в него входит до 20 000 военнослужащих. Но в этом случае британцы не исключают, что численность военных будет ниже.

Представители разведки Великобритании уверены, что сейчас перед российским военным командованием стоит нелегкий выбор. С одной стороны, оно должно поддерживать наступление на Донбассе, а с другой стороны, обеспечить оборону на юге, чтобы удержать атаку украинских боевиков.