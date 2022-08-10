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Несмотря на то, что вооружённые силы РФ и милиции Донецкой и Луганской народных республик показывают успехи на поле боя, продвижение союзных войск можно считать медленным. Об этом говорится в отчёте британской разведки MI6, на которую ссылается Би-би-си.

На многих участках фронта продвижение союзников составляет не более 3 километров за последнее время. Такое продвижение нельзя назвать быстрым, считают британские аналитики. Главным фактором, который сковывает передвижение, по мнению специалистов, является недостаток боеспособных пехотных войск. Относительно невысокая численность личного состава, который участвует в спецоперации, замедляет быстрое продвижение вглубь Украины.

Между тем российские власти неоднократно отмечали, что специальная военная операция в Донбассе идёт по графику и задачи, которые в рамках неё были поставлены вооружённым силам, постепенно выполняются.

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