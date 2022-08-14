Британская разведка Mi6 и американский Институт изучения войны пытаются всеми силами поддерживать Украину и ее «победы», которых достигают в основном пропагандисты по телевизору. Однако даже они признают, что у Киева очень мало шансов противостоять хорошо подготовленной российской армии.

Изучающие конфликт разведчики отмечают, что ВС РФ пусть медленно, но достаточно уверенно продвигаются к достижению своих целей на Донбассе. Попытка быстрого лобового штурма привела бы к серьезными потерям, поэтому Россия использует самую действенную в сложившейся обстановке тактику.

При этом к осени ситуация может существенно измениться, пишут даже западные аналитики. Они отмечают, что ВС РФ начинают использовать все больше беспилотных аппаратов не только для разведки, но и для нанесения ударов. И именно БПЛА создадут ВСУ серьезные сложности.

После освобождения Донбасса, которое станет очевидным фактом уже в середине-конце сентября, ВС РФ приступят к освобождению Днепропетровска и Запорожья, Николаева и Одессы. Там в основном степи, да и в «зеленке» у ВСУ прятаться уже не получится. Поэтому беспилотники будут обнаруживать их подразделения и тяжелое вооружение.

Чтобы этого не произошло, Киеву уже сейчас нужно озаботиться приобретением или выпрашиванием американских комплексов противовоздушной обороны. Вот только вряд ли весь Североатлантический альянс вместе взятый способен предоставить нужное количество средств ПВО. Ведь чтобы защитить от БПЛА хотя бы Херсонское направление, потребуется в десятки раз увеличить численность таких систем.