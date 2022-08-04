ВС РФ защитили мост через Днепр в Херсоне, поэтому ВСУ упустили свой шанс на его уничтожение. Теперь разрушить сооружение Киеву не удастся и после небольшого ремонта он будет вновь введен в эксплуатацию, заявили представители британской разведки Mi-6.

Они напомнили, что в результате обстрелов из РСЗО M142 HIMARS украинские боевики повредили Антоновские автомобильный и железнодорожных мосты в Херсоне. Но целью было разрушение этих конструкций, которое позволило бы отрезать ВС РФ от снабжения.

После этих ударов российские военные скорее всего задействовали рядом с мостами пирамидальные радиолокационные отражатели. Это оборудование призвано скрывать сооружения от систем наведения вражеских ракет, а также делать их невидимыми для РЛС противника. Именно поэтому Киеву придется распрощаться с идеей разрушения конструкций