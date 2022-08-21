Энергетический кризис, который привел к небывалому росту цен, спровоцировал стремительный рост числа проституток в Великобритании. Все больше жительниц страны вынуждены идти работать в эту сферу, сообщило издание Sky News.

Журналисты рассказали, что женщины вынуждены соглашаться на общение даже с самыми опасными клиентами. Из-за этого растет количество жалоб в организацию, которая занимается помощью проституткам.

В основном жрицы любви жалуются на невозможность продавать свои услуги через Интернет, сложности с поиском адекватных клиентов. Из-за этого они вынуждены сталкиваться с жестокостью и насилием.

Напомним, что в Великобритании цены растут не только на электроэнергию, но и на продукты питания. Ситуация в стране становится тяжелее день ото дня, из-за чего многие женщины вынуждены зарабатывать занятиями проституцией.