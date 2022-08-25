Народная милиция ДНР выложила в Сеть фотографии «бомбометания» по позициям ВСУ, осуществляемого с применением разведывательных БПЛА. К этим аппаратам подцепляются мины и гранаты, которые сбрасываются в нужный момент и уничтожают не только живую силу противника, но и легкобронированную технику.

В НМ рассказали, что такую тактику уже несколько лет используют украинские националисты. Во время конфликта на Донбассе они неоднократно запускали беспилотники, несущие гранаты, по жилым кварталами.

Сейчас военнослужащие независимой республики продемонстрировали, что в эту игру можно играть и вдвоем. Они также оснастили взрывными устройствами разведывательные дроны и нанесли серьезный удар по противнику. Это позволило уничтожить не только живую силу, но и ракетный комплекс «Стугна», который был ликвидирован в результате одной из атак.