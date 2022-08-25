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Союзные войска продолжают ликвидировать огневые точки украинских националистов в Донбассе. РИА “Новости” рассказало, как был уничтожен один из дотов разведчиками Луганской народной республики под Соледаром. Свидетелем события стал корреспондент информационного агентства. Он же снял происходящее на видео.

Перед ударом артиллерии по долговременной огневой позиции бойцы ЛНР произвели наводку. На точке неприятеля находилось 10 человек. После успешной наводки с помощью гражданского дрона луганские бойцы выпустили по доту несколько управляемых снарядов из противотанковой ракетной системы. Цель была успешно поражена, однако украинские военные начали отвечать огнём, пытаясь вычислить, откуда был нанесён удар.

Разведчики пояснили корреспонденту, что с одной позиции делают не больше трёх выстрелов. Больше выстрелов потребует больше времени, за которое неприятель может обнаружить место нахождения атакующей группы и начать её подавление.

После смены позиции бойцы ЛНР выпустили по доту ещё несколько управляемых ракет.

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