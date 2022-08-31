Артиллеристы из Алтайского края, которые в составе группировки «Отважных» ВС РФ ведут боевые действия на Донбассе, изгнали украинских боевиков с позиций и захватили новые трофеи. В основном это вооружение, которое Киеву поставляют западные страны, сообщил портал «Русская весна».

На этот раз российским военным достались противотанковые гранатометы NLAW шведского производства, американские ручные гранаты M67 и боекомплект к легкой полевой гаубице M777 производства все тех же Соединенных Штатов.

Кроме того, «Отважные» получили в свое распоряжение пулемет M2 Browning – довольно редко встречающееся оружие на Украине. Теперь весь этот арсенал будет использован для ликвидации националистов и освобождения Донбасса от украинских захватчиков.