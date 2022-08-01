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Полковой командир с позывным “Малой” сообщил, что ударная группа бойцов Донецкой народной республики вошла в посёлок Пески. Он находится в Ясиноватском районе Донецкой области. Об этом пишет издание “Русская Весна”.

“Малой” рассказал, что бойцы смели оборону неприятеля и вошли в населённый пункт, прорвавшись через доты и минные заграждения. При этом командир уточнил, что “враг поник” и ни физически, ни морально уже не может оказывать сопротивления. Благодаря слаженным действиям союзные войска продвигаются без потерь.

“Танковый батальон 11 полка вносит свой вклад в разгром врага и наступление союзных сил на запад”, – отмечается в сообщении “Русской Весны”.

Как добавляют эксперты, техника, которую поставляет на Украину Запад, не может остановить продвижение армии России и бойцов Донецкой народной республики.

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