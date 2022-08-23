Угрозы для Донецка со стороны ВСУ стало меньше. Бойцы Народной милиции ДНР уничтожили гаубицу в районе населённого пункта Курахово, с помощью которой вёлся обстрел города. Об этом сообщает издание “Русская весна”. В публикации приводится и видеозапись события.

На кадрах, снятых с высоты птичьего полёта, видно, как происходит взрыв на огневой позиции украинских националистов, после чего возникает пожар. На последующих кадрах заметна разбитая артиллерийская установка. Издание отмечает, что это гаубица М777 американского производства, с помощью которой велись “террористические обстрелы Донецка”.

США усилили поставки своего вооружения на Украину после начала специальной военной операции России в Донбассе. Среди оружия, которое поступает в распоряжение военнослужащих ВСУ, есть и 155-миллиметровые гаубицы М777. Специальными снарядами эти установки могут стрелять на расстояние до 40 километров.