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В Киеве продолжают заявлять, что в рядах ВСУ все идет отлично, скоро бойцы смогут одержать победу. Но на самом деле ситуация в рядах украинских боевиков складывается плачевная. Об этом говорят многочисленные видеообращения, которые военнослужащие отправляют своему командованию и президенту. Подробности передает “Военное обозрение“.

Одно из таких обращений было записано солдатами 93-й бригады, которые находились в Соледаре. В этом направлении союзным войскам удалось заставить противника добровольно сдать позиции. Солдаты оказались в критической ситуации, так как у них были только легкие винтовки. Подразделение несет серьезные потери из-за атак артиллерии.

Никто не забирает убитых и раненых с поля боя, им не оказывается медицинская помощь. Солдаты отказываются идти на передовую, но их отправляют под угрозой расстрела в случае дезертирства.

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